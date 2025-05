Mauri: «La Lazio sta andando oltre le aspettative che c’erano a inizio anno, è fuori discussione. Speriamo arrivi la Champions...»

Mauri, ex capitano della Lazio, si è espresso positivamente circa la condotta dei biancocelesti in questa stagione: le sue parole

Uno dei capitani ad essere rimasti impressi nel cuore dei tifosi della Lazio è di certo è stato Stefano Mauri il quale ha espresso il proprio punto di vista circa il campionato di Serie A svolto dalla squadra di Baroni.

Le sue parole, riprese da Sky Sport a lato della presentazione al Circolo Canottieri Lazio del libro ‘Diluvio e Delirio’ per festeggiare il 25° anniversario del secondo Scudetto del Club, sono le seguenti:

«La Lazio sta andando oltre le aspettative che c’erano a inizio anno, è fuori discussione. C’è stato qualche punto perso per strada, ma nessuno avrebbe pensato di ritrovarsi ancora a lottare per la Champions League a due giornate dalla fine. Questo significa che è stato fatto un grandissimo lavoro da squadra, società e mister. Speriamo che queste sue partite portino i punti necessari per la Champions, anche se non sarà facile».