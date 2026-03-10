Mattei: «Di dieci acquisti ne stanno funzionando solo due. La Lazio ieri ha vinto con merito, ma il Sassuolo…»

Stefano Mattei ha analizzato tanto il calciomercato invernale della Lazio quanto la partita vinta ieri allo stadio Olimpico contro il Sassuolo

La Lazio ritrova il successo contro il Sassuolo e si prende tre punti pesanti, ma attorno al mondo biancoceleste restano aperti diversi temi, dal rendimento della squadra alle scelte di mercato, fino alla risposta del pubblico sugli spalti. A soffermarsi su questi aspetti è stato Stefano Mattei, giornalista intervenuto ai microfoni di Radiosei, dove ha analizzato la vittoria per 2-1 dei capitolini soffermandosi non soltanto sulla gara, ma anche sul momento complessivo vissuto dal club.

LAZIO-SASSUOLO – «È stata una partita che la Lazio ha vinto anche perché il Sassuolo è arrivato a Roma tranquillo, il suo obiettivo in classifica lo ha raggiunto ormai. Gli episodi hanno favorito la Lazio, il primo gol nasce da un rimpallo, il secondo da un’incertezza del portiere».

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SARRI E IL CALCIOMERCATO – «Sarri ha confermato di avere la squadra in pugno, la Lazio ieri con il cuore ha vinto meritatamente la partita e si spostata dalla parte destra alla sinistra della classifica. Tutti sappiamo che il livello ora, e forse anche nei prossimi anni, è questo. La Lazio aveva bisogno di giocatori pronti. Di intuizioni tecniche ce ne sono poche e modeste: di oltre 10 acquisti, solo due stanno funzionando. Ratkov e Przyborek dove sono?».

TIFOSI – «Ieri i settori erano tremendamente vuoti, solo la Tavere vantava qualche tifoso in più quindi credo che per il colpo d’occhio con la tv siano stati regalati lì i biglietti».

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