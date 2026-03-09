Mattei duro sul finale di stagione: «Partite inutili e scelte solo economiche. Su Mandas…»

Mattei critica la gestione del finale di stagione da parte dei biancocelesti di Sarri: le sue parole in merito alla sfida contro il Sassuolo

Il momento della Lazio continua a far discutere tra opinionisti e addetti ai lavori. Dopo l’infortunio di Ivan Provedel, portiere titolare biancoceleste, si è acceso il dibattito sulle scelte della società e sulla gestione della rosa. A intervenire sul tema è stato il giornalista Stefano Mattei, che nel corso della trasmissione di Radiosei ha espresso il proprio punto di vista sulla situazione della squadra capitolina.

Nel suo intervento, Mattei ha analizzato il finale di stagione dei biancocelesti, soffermandosi sulla partita contro il Sassuolo e sulla gestione del reparto portieri. Secondo il giornalista, il campionato della Lazio ha ormai poco da dire, con poche partite realmente decisive da qui alla fine della stagione.

Allo stesso tempo, Mattei ha criticato alcune scelte societarie, in particolare quelle legate alla gestione dei portieri, citando il caso di Mandas, che avrebbe potuto trovare maggiore spazio altrove prima del trasferimento in Inghilterra. Il giornalista ha evidenziato come, a suo avviso, molte decisioni tecniche del club siano influenzate da valutazioni economiche piuttosto che sportive.

Ultimissime Lazio LIVE: le parole di Dele-Bashiru e lo scenario su Dia e Noslin

Lazio Sassuolo, Mattei sul finale di stagione dei biancocelesti

Secondo Mattei, la gara tra Lazio e Sassuolo rappresenta una partita con poco peso nella corsa del club biancoceleste in questo finale di campionato.

LAZIO SASSUOLO – «Lazio Sassuolo è una delle partite inutili di questo finale di stagione. La Lazio, se tutto va bene, avrà ancora tre gare importanti, per il resto invece non ha più da chiedere al campionato».

PORTIERI – «C’è stato detto che Mandas voleva andare via per giocare: potevano darlo al Torino, al Genoa o ad una squadra all’estero che garantiva la sua presenza in campo. Così è stato fatto un danno, è andato in Inghilterra e non gioca: che operazione è?».

STRATEGIA DELLA LAZIO – «Io sono sempre più dell’idea che le scelte tecniche della Lazio, dipendano dalle scelte economiche. Motta farà bene, ma il problema resta la strategia: si punta solo a risparmiare. Si vive alla giornata pensando, appunto, solo al risparmio».

Parole che aprono un dibattito più ampio sulla gestione del club e sulla direzione intrapresa dalla società nelle ultime stagioni.