Marcos Antonio San Paolo, è scattato l’obbligo di riscatto! Ecco quanto incasserà la Lazio

Marcos Antonio San Paolo, oramai il centrocampista brasiliano classe 2000 è da considerare un ex giocatore della Lazio: tutte le novità

Marcos Antonio non è più un giocatore della lazip: il centrocampista brasiliano sarà riscattato dal San Paolo, per il quale è scattato l’obblig di riscatto dopo il successo per 1-0 contro il San Bernardo.

Come riportato da Il Messaggero, per rendere effettivo l’obbligo di riscatto era necessario che il club paulista ottenesse la prima vittoria ufficiale del 2026. Condizione raggiunta, che ha trasformato l’operazione da prestito a trasferimento definitivo.

Marcos Antonio San Paolo, le cifre

Dopo un anno e mezzo trascorso in Brasile con la formula del prestito, Marcos Antonio è stato quindi acquistato dal San Paolo per una cifra pari a 4,2 milioni di euro, somma che finirà nelle casse della Lazio.

Arrivato a Roma con aspettative importanti, l’ex Shakhtar Donetsk non era mai riuscito a imporsi stabilmente nella mediana laziale. Le difficoltà di ambientamento e una concorrenza elevata avevano spinto il club a cercare una soluzione alternativa prima al PAOK e poi in Brasile.

Calciomercato Lazio, futuro incerto anche in Brasile

Nonostante il riscatto sia ormai ufficiale, Marcos Antonio potrebbe non restare a lungo agli ordini del tecnico Hernan Crespo. Secondo quanto filtra dal Brasile, il centrocampista potrebbe diventare a sua volta un uomo mercato già nei prossimi mesi, con diversi club pronti a monitorare la situazione. Per la Lazio, invece, la vicenda è chiusa: un’uscita definitiva che porterà liquidità e consente alla dirigenza di concentrarsi su nuovi innesti.

