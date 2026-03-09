Maldini nel post partita: «Sono molto felice per la vittoria! Sarri mi dà fiducia. Milan? Dico questo»

Daniel Maldini, giocatore della Lazio, è intervenuto nel post partita del match della 28a giornata contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni

Daniel Maldini, giocatore della Lazio, si è espresso nel post partita del match valido per la 28a giornata del torneo di Serie A 2025/26 contro il Sassuolo. Vi riportiamo le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

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VITTORIA – «Sono molto contento della prestazione, per i ragazzi e per la vittoria che ci dà un sacco di animo e dobbiamo continuare così».

RUOLO – «Io mi sto trovando bene, chiaramente è diverso, sono movimenti differenti che non ho mai fatto. Anche il gioco che abbiamo con la squadra mi aiuta, mi facilita. In quanto al ruolo, io ho sempre giocato a sinistra, meno spalle alla porta, ma è un continuo evolversi».

MILAN – «E’ normale che sento qualcosa, credo sia sbagliato se non fosse così. E’ una partita importante che mi suscita qualcosa dentro».

RAPPORTO SARRI – «Mi sta dando la fiducia, me l’ha detto dal primo giorno e continua a darmela! Mi mette a mio agio, per i movimenti mi lascia stare molto libero, tra cui attaccare la porta».

PLAYOFF NAZIONALE – «Credo di si, ci penso! Sarebbe un sogno partecipare e andare ai Mondiali!».