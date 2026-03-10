Daniel Maldini trova la prima rete in biancoceleste e mette fine al lungo digiuno degli attaccanti: un segnale importante per la squadra di Sarri

Un gol che pesa più di quanto possa sembrare. La rete segnata da Daniel Maldini nella sfida contro il Sassuolo rappresenta infatti molto più di una semplice marcatura personale: mette fine a un lungo periodo di astinenza per il reparto offensivo della Lazio.

Per l’attaccante arrivato a gennaio è il primo gol con la maglia biancoceleste. Un momento importante per il figlio d’arte, che nelle precedenti apparizioni aveva già dimostrato di poter essere utile alla squadra con il lavoro per i compagni.

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Maldini trova il primo gol con i biancocelesti

Prima della rete contro il Sassuolo, l’ex Monza aveva disputato cinque partite di campionato e due di Coppa Italia, riuscendo comunque a incidere con due assist. Il primo era arrivato in Serie A contro il Torino, con il passaggio decisivo per Pedro, mentre il secondo era stato servito a Dele-Bashiru nella sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta.

Come evidenziato da Il Messaggero, il gol realizzato contro i neroverdi assume un significato particolare perché rompe un tabù che durava da settimane. Si tratta infatti del primo gol in campionato nel 2026 segnato da un attaccante della Lazio.

Un dato che racconta le difficoltà offensive incontrate dalla squadra negli ultimi mesi.

Maldini pone fine ad un digiuno che durava da dicembre

Per trovare l’ultima rete di un attaccante biancoceleste in Serie A bisognava tornare indietro al 13 dicembre 2025, quando Tijjani Noslin aveva firmato il gol decisivo nella vittoria per 1-0 contro il Parma.

Nel frattempo la squadra aveva trovato reti da altri reparti, ma il contributo degli attaccanti in campionato era mancato per diverse settimane.

La rete di Daniel Maldini, dunque, potrebbe rappresentare un segnale importante per la Lazio, che nelle prossime partite avrà bisogno anche del contributo del proprio reparto offensivo per affrontare al meglio il finale di stagione.

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