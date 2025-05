Lazio Women, stagione strepitosa per Federica D'Auria! Le parole: «Sono arrivata dove sono giocando con i maschi...» - FOTO

Lazio Women, Federica D’Auria, ha espresso le proprie sensazioni sulla stagione appena terminata: ecco le sue parole

Federica D’Auria ha trascorso una stagione ad alti livelli con la maglia della Lazio Women, vivendo nuove esperienze tra cui la prima convocazione con la Nazionale Azzurra. La biancoceleste ha rivelato alcuni aspetti della propria vita ai microfoni di L Football! Le sue parole poi riportate anche sui social:

«Ho vissuto alla Lazio una stagione bella e intensa. Posso dire senza dubbio che le cose sono andate molto bene e abbiamo chiuso nel migliore dei modi. D’Auria, assieme ad un altro gruppo ristretto di calciatrici biancocelesti, è stata una degli elementi migliori dell’intera annata. Le sue prestazioni in crescendo hanno spinto la Lazio a consolidare il sesto posto finale in classifica. Giocando con i maschi da piccola ho avuto un po’ di problemi e situazioni di disagio, ma ho insistito tanto e oggi sono arrivata dove sono. Guardandomi dietro sono molto contenta di ciò che ho fatto. Per la crescita del calcio femminile vorrei far capire alle persone la passione, il sacrificio e la dedizione che noi mettiamo ogni giorno come atlete. L’idolo sportivo? Il mio riferimento è sempre stata Cecilia Salvai”».