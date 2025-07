Lazio Women, Le Bihan: «Buona metà e tanta energia, non vediamo l’ora di iniziare la nuova stagione»

Condividi via email

Le parole di Clarisse Le Bihan, calciatrice della Lazio Women, dal ritiro delle biancocelesti in vista della prossima stagione di Serie A

La Lazio Women si prepara a rientrare a Formello dopo il ritiro estivo, con l’obiettivo di affinare la condizione in vista del campionato e degli imminenti impegni amichevoli. Tra le protagoniste più attese c’è Clarisse Le Bihan, attaccante francese e punto di riferimento tecnico e carismatico della squadra. Ai microfoni ufficiali del club, ha tracciato un bilancio positivo del lavoro svolto finora, parlando di ambizione, spirito di gruppo e della voglia di confermarsi ai vertici. Di seguito le sue parole.

RITIRO – «Siamo stanche, ma c’è una buona mentalità e tanta energia. Abbiamo davvero voglia di iniziare il campionato. C’è un torneo che arriva presto e ci stiamo preparando lavorando molto duramente. Siamo felici di essere insieme».

MIGLIORAMENTO – «Penso di essere un leader per la squadra, soprattutto nella costanza. Quando sono arrivata qui era una grande opportunità per me. Ora ho ancora fame, e anche la squadra ce l’ha. La scorsa stagione ci ha dato ancora più voglia di crescere».

RESPONSABILITÀ – «Non sentiamo pressione. Lavoriamo sui concetti del mister. Vogliamo dimostrare che non siamo più una sorpresa come lo scorso anno, ma una conferma. La Serie A deve contare sulla Lazio e lo mostreremo anche in questa stagione, ne sono sicura».

GRASSADONIA – «Il mister è molto importante, per me e per tutte le giocatrici. Ha un modo speciale di gestire il gruppo e un’idea di calcio che è la stessa mia. Sono felice di lavorare con questa squadra».