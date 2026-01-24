Lazio Women, Goldoni esalta il gruppo: «Ambizione, maturità e forza d’anima»

Lazio Women protagonista di una vittoria pesante contro la Fiorentina Femminile: nel post gara Goldoni analizza il successo biancoceleste

La Lazio Women conferma il suo momento positivo e lancia un segnale forte nella corsa ai vertici del campionato. Dopo il successo ottenuto contro la Fiorentina Femminile, una delle voci più lucide e rappresentative del post partita è stata quella di Eleonora Goldoni, mezzala biancoceleste e punto di riferimento del centrocampo. La calciatrice è intervenuta ai microfoni ufficiali del club, analizzando una vittoria che va oltre il risultato.

Per la Lazio Women, infatti, il successo contro le viola rappresenta un passaggio chiave non solo in classifica, ma soprattutto sul piano mentale. La squadra ha dimostrato di saper reggere la fatica di una settimana intensa e di avere quella maturità necessaria per competere ad alti livelli.

VITTORIA E MOTIVAZIONI – «È stata una vittoria fondamentale per noi perché ci dà ancor più gioia, e ne avevamo bisogno, motivazione e credo che questa squadra se lo meritasse. Troppo contenta. Anzi tanto stanca quanto felice perché son cotta».

Parole che raccontano bene lo sforzo sostenuto dal gruppo biancoceleste, capace di stringere i denti e di trovare energie anche quando il fisico iniziava a presentare il conto.

Lazio Women, ambizione Champions e maturità di squadra

Nel corso dell’intervista, Goldoni ha poi alzato l’asticella, parlando apertamente di ambizione Champions. Un obiettivo che la Lazio Women non vuole più nascondere, forte di prestazioni sempre più convincenti.

OBIETTIVO CHAMPIONS – «Assolutamente sì, questa squadra deve essere ambiziosa perché ha tutte le caratteristiche per poterlo fare e oggi ne è stata la dimostrazione. Alla terza partita in una settimana arrivi a un certo punto che il fisico e le gambe non vanno più ed è lì che oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra anche lucida, molto matura e che, quando non arrivano le gambe, deve arrivare più forza al cuore, all’anima».

Un concetto chiaro: sacrificio, lucidità e spirito di gruppo come basi per continuare a crescere.

Lazio Women, Goldoni e la visione sugli obiettivi personali

Infine, la centrocampista biancoceleste ha voluto soffermarsi sul proprio rendimento, sottolineando come gol e assist siano sempre il frutto del lavoro collettivo.

OBIETTIVI PERSONALI – «Io credo che tutto quello che un individuo riesce a fare è in realtà frutto della squadra. Se oggi sono riuscita a fare un gol e un assist non è merito solo mio, ma è merito della mia squadra. Mi rifaccio al mio passo preferito della Bibbia: “Tutto io posso in colui che mi fortifica”. Il mio obiettivo è migliorare ogni giorno per mettermi a disposizione della squadra».

Un messaggio che riassume perfettamente lo spirito della Lazio Women, sempre più consapevole dei propri mezzi e determinata a inseguire traguardi ambiziosi.

