Calciomercato Lazio, nuova offensiva del Brentford per Cancellieri: riaperti i dialoghi

Calciomercato Lazio, lunedì attesa una nuova offerta del Brentford per Cancellieri: l’esterno può tornare al centro delle strategie in uscita

Il calciomercato Lazio entra in una fase calda anche sul fronte delle uscite. Nelle prossime ore è infatti attesa una nuova offerta da parte del Brentford FC per Matteo Cancellieri, esterno offensivo classe 2002 di proprietà della Lazio. I contatti tra le parti, che nelle scorse settimane si erano raffreddati, sono stati riaperti e lunedì potrebbe arrivare una proposta ufficiale destinata a rilanciare l’operazione.

Secondo quanto riportato su X dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, il club inglese è tornato con decisione sul profilo dell’esterno biancoceleste, individuato come rinforzo ideale per allungare le rotazioni offensive. La dirigenza dei Bees apprezza la duttilità di Cancellieri, capace di agire su entrambe le fasce e di garantire intensità, corsa e qualità nell’uno contro uno.

Dal punto di vista della Lazio, l’operazione rientra in una più ampia riflessione sulla gestione della rosa. Matteo Cancellieri, cresciuto nel settore giovanile della Roma e arrivato a Formello come investimento in prospettiva, è un esterno offensivo rapido e tecnico, ma finora non è riuscito a ritagliarsi un ruolo centrale nelle gerarchie. In questa stagione il suo impiego è stato discontinuo, anche a causa della forte concorrenza sugli esterni e delle scelte tattiche dell’allenatore biancoceleste, che predilige profili più pronti sul piano della continuità.

L’eventuale cessione al Brentford rappresenterebbe un’opportunità importante anche per il giocatore, che potrebbe misurarsi con la Premier League, campionato ideale per valorizzare le sue caratteristiche atletiche e la capacità di attaccare la profondità. In Inghilterra, infatti, l’esterno romano avrebbe maggior spazio e un contesto tattico favorevole alla sua crescita.

Resta ora da capire la formula dell’operazione. La Lazio valuta Cancellieri come un asset ancora rivendibile e non esclude una cessione con diritto o obbligo di riscatto, mantenendo eventualmente una percentuale sulla futura rivendita. Il calciomercato della Lazio entra quindi in una settimana decisiva: lunedì è il giorno cerchiato in rosso per capire se l’asse Roma-Londra potrà davvero sbloccarsi.

LEGGI ANCHE: Gaspar Lazio, il retroscena sul difensore: ecco il punto della situazione