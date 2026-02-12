Connect with us

Lazio, giorno e orario della partita contro il Torino: le informazioni sulla 27a giornata

2 ore ago

Image Photo932048
Dc Roma 30/01/2026 - campionato di calcio serie A / Lazio-Genoa / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: formazione Lazio

Lazio, nella giornata odierna la Lega Calcio Serie A ha reso note tutte le cose da sapere in vista della 27a giornata del massimo campionato

La Lazio di Maurizio Sarri ieri ha conquistato il pass per la semifinale di Coppa Italia e nelle prossime giornate affronterà delle partite importanti. Quest’oggi la Lega Calcio Serie A ha pubblicato un comunicato contenente tutte le informazioni relative alla 27a giornata del massimo campionato. Tutte le cose da sapere:

SERIE A ENILIVE 2025/26
ANTICIPI/POSTICIPI E PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA DELLE GARE
27ª GIORNATA
27/02/2026 Venerdi 20.45 Parma Cagliari DAZN
28/02/2026 Sabato 15.00 Como Lecce DAZN
28/02/2026 Sabato 18.00 Verona Napoli DAZN
28/02/2026 Sabato 20.45 Inter Genoa DAZN/SKY
01/03/2026 Domenica 12.30 Cremonese – Milan DAZN
01/03/2026 Domenica 15.00 Sassuolo Atalanta DAZN
01/03/2026 Domenica 18.00 Torino Lazio DAZN/SKY
01/03/2026 Domenica 20.45 Roma Juventus DAZN
02/03/2026 Lunedi 18.30 Pisa Bologna DAZN
02/03/2026 Lunedi 20.45 Udinese Fiorentina DAZN/SKY

