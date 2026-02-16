Lazio, spiragli di tregua: la Nord valuta il ritorno all’Olimpico per Coppa e derby. I dettagli

Lazio, è prevista una riunione tra i gruppi organizzati per stabilire i dettagli del possibile rientro allo stadio Olimpico per Coppa Italia e derby

La protesta ad oltranza della tifoseria organizzata biancoceleste potrebbe presto vivere una parentesi d’eccezione. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, nonostante la linea della fermezza tracciata dall’ultimo comunicato dalla Nord, si starebbe facendo strada l’ipotesi di un temporaneo “rimpatrio” allo Stadio Olimpico.

Il piano della Nord per le grandi sfide

Sebbene il muro contro muro con la società resti solido, i vertici del tifo starebbero valutando una deroga per gli appuntamenti cruciali della stagione. L’apertura riguarderebbe esclusivamente la semifinale e l’eventuale finale di Coppa Italia, oltre all’attesissimo derby contro la Roma in programma il prossimo 17 maggio. Non si tratta di un dietrofront definitivo, ma di una scelta strategica per non far mancare il supporto alla squadra nei momenti decisivi che valgono un trofeo e la supremazia cittadina.

Gli effetti della diserzione

L’impatto della protesta è innegabile. L’incredibile adesione alla diserzione sta colpendo duramente l’ambiente laziale, non solo a livello di decibel ma anche sul piano emotivo. Molti sostenitori stanno portando avanti un sacrificio economico non indifferente, rinunciando di fatto a usufruire di abbonamenti già pagati la scorsa estate. Questa compattezza della tifoseria sta spingendo il club a una riflessione profonda sulla gestione del rapporto con la propria base.

Riunione decisiva per il futuro della Voce della Nord

Il cronoprogramma è già fissato: a breve è prevista una nuova riunione tra i gruppi organizzati per stabilire i dettagli del possibile rientro. C’è ancora una finestra di circa due settimane per ponderare la scelta e capire se l’Olimpico tornerà a ruggire, almeno per le notti più calde di maggio.