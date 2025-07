Condividi via email

Lazio, annunciato lo staff tecnico del Settore Giovanile per la stagione 2025/2026. Ecco la lista completa dei biancocelesti

La S.S. Lazio ha ufficializzato, attraverso un comunicato pubblicato sul sito istituzionale, la nuova struttura tecnica del Settore Giovanile per la stagione calcistica 2025/2026. L’annuncio rappresenta un passo cruciale per il club biancoceleste, da sempre attento alla crescita dei propri talenti in ottica prima squadra e valorizzazione del vivaio.

La strategia del club si concentra sulla continuità del progetto educativo e sportivo, puntando a formare atleti completi e pronti per il salto nei campionati professionistici. L’investimento nello staff tecnico rappresenta una conferma della volontà di mantenere la Lazio tra le società più competitive nel panorama giovanile italiano.

La squadra degli allenatori è composta da professionisti selezionati per le diverse categorie giovanili:

COMUNICATO

La S.S. Lazio rende noto l`organigramma degli allenatori del Settore Giovanile per la stagione 2025/2026:

-UNDER 18

Fabrizio Perrotti

-UNDER 17

Cristian Daniel Ledesma

-UNDER 16

Cristiano Lombardi

-UNDER 15

Alessio Fazi

-UNDER 14

Nazionali: Valerio Gualdaroni

Regionali: Edoardo Ragaini