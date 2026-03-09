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Lazio Sassuolo, stasera l’esordio del portiere Motta! Le ultime sul giovane
Lazio Sassuolo, stasera il match all’Olimpico! Emozioni alle stelle: esordirà tra i pali il giovane Edoardo Motta. Il punto
La Lazio si prepara a sfidare il Sassuolo questa sera all’Olimpico in una gara delicata per il cammino in campionato, ma l’attenzione si concentra anche su una novità importante tra i pali. Come riportato da Il Corriere dello Sport, toccherà infatti ad Edoardo Motta difendere la porta biancoceleste dopo lo stop di Ivan Provedel, con un’occasione che può cambiare il finale di stagione del giovane portiere!
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Edoardo Motta, chance improvvisa in un momento decisivo
Per Motta si tratta di un salto improvviso ma pesante. Il quotidiano romano sottolinea come il portiere non sia stato chiamato per una sola partita, ma per un tratto molto più ampio del finale di stagione, compreso il percorso che porterà la squadra fino a maggio. È una promozione accelerata, arrivata in un momento cruciale per gli uomini di Maurizio Sarri, ancora in corsa tra campionato e Coppa Italia. Il profilo del giovane biancoceleste racconta di un portiere moderno. Il ragazzo è nato nel 2005, è alto 1,94 metri ed è arrivato a gennaio 2026 dalla Reggiana a titolo definitivo.
Edoardo Motta, dai miti laziali alla notte più importante
Motta rappresenta una scommessa affascinante anche per il suo legame con l’ambiente laziale e per le caratteristiche che possono adattarsi al calcio di Sarri, compreso il lavoro sul gioco con i piedi. Ora però conterà soprattutto la risposta del campo: contro il Sassuolo il giovane portiere si prende i riflettori e una grande responsabilità, con la possibilità di trasformare un’emergenza in una svolta personale.
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