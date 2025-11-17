Lazio, ricordo indelebile: il 17 novembre 1996 Signori firma una tripletta storica sul campo del Piacenza! Il ricordo del club

Focus
Lazio, una giornata da ricordare: il 17 novembre 1996 Signori mette a segno una tripletta straordinaria sul campo del Piacenza
Domenica 17 novembre 1996, lo stadio Galleana di Piacenza fa da cornice alla sfida della 9ª giornata del campionato di Serie A 1996/97: i padroni di casa attendono la Lazio, Prima Squadra della Capitale, in un incontro destinato a lasciare il segno.
Dopo appena cinque minuti i biancocelesti sono già avanti grazie alla rete di Signori, abile nel capitalizzare uno scambio Casiraghi-Nedved sulla corsia mancina. Scienza pareggia i conti al 27’ ma a cinque dall’intervallo, è ancora Signori a segnare, questa volta con una perfetta esecuzione dagli undici metri.
Nella ripresa, al 54’, è ancora il numero 11 della squadra allora guidata da Zdenek Zeman a gonfiare la rete con un preciso destro che s’infila alle spalle di Taibi.
Così i biancocelesti: Marchegiani, Nesta (68` Baronio), Grandoni, Fish, Chamot, Fuser, Okon, Nedved, Rambaudi (68` Buso), Casiraghi, Signori. All.: Zeman
