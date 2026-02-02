Connect with us

Lazio Primavera, arriva una vittoria con l’Atalanta! I numeri della gara

Punzi Lazio Primavera

Lazio Primavera, i giovani biancocelesti di mister Francesco Punzi hanno conquistato tre punti preziosi nella sfida interna contro l’Atalanta

Successo importante per la Lazio Primavera del tecnico Francesco Punzi, la quale è passata sui bergamaschi con il risultato di 2 a 0. Due reti nell’ultimo quarto d’ora di gioco hanno indirizzato il match andato in scena questa mattina contro i coetanei dell’Atalanta. Il tabellino della gara:

LAZIO U20-ATALANTA U20 2-0Marcatori: 77` rig. Sulejmani, 88` Montano

LAZIO U20: Pannozzo, Ciucci, Santagostino, Cuzzarella (81` Calvani), Gelli (70` Munoz), Bordoni, Serra (70` Sulejmani), Farcomeni (74` Battisti), Ferrari, Pernaselci, Sana Fernandes (81` Montano). A disp.: Bosi, Marinaj, Trifelli, Canali, Iorio, Cangemi. All.: Francesco Punzi

ATALANTA U20: Anelli, Gobbo, Maffessoli, Steffanoni, Ramaj (78` Leandri), Mencaraglia (67` Mungari), Artesani (67` Gasparello), Collins Isoa, H. Camara (78` Cakolli), I. Camara (85` Bono), Bonanomi. A disp.: Barbieri, Rinaldi, Parmiggiani, Ruiz, Aliprandi, Percassi. All.: Giovanni Bosi

Arbitro: Nicolò Dorillo (sez. Torino); Assistenti: Riccardo Leotta – Sebastian Petrov

NOTE. Ammoniti: 27` Farcomeni (L), 68` Maffessoli (A)

Recupero: 2′ st.

Primavera 1 | 23ª giornataLunedì 2 febbraio 2026, ore 12:00 . Stadio Mirk Fersini, Formello (RM)

