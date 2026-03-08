Lazio fragile e indifesa: i numeri della difesa di Sarri sono agghiaccianti

La Lazio di Maurizio Sarri tra fine 2025 ed inizio 2026 ha fatto registrare dei dati deludenti a livello di tenuta difensiva. Tutti i numeri dei biancocelesti

La Lazio di Maurizio Sarri sta vivendo un periodo difficile in difesa, con numeri che evidenziano un evidente crollo della solidità difensiva, un aspetto che era stato uno dei punti di forza della squadra. I biancocelesti, infatti, hanno subito un drastico aumento dei gol incassati, mostrando una vulnerabilità che ha destato preoccupazione.

Un inizio stagionale impeccabile

Nei primi 19 match della stagione, la difesa della Lazio era stata impenetrabile, subendo solo 12 gol. Questi numeri facevano presagire un cammino solido, che avrebbe potuto consentire alla squadra di lottare per obiettivi ambiziosi. L’ottima performance difensiva aveva visto una forte intesa tra i difensori e il portiere Ivan Provedel, che aveva dimostrato di essere una sicurezza tra i pali con un elevato numero di clean sheet!

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L’inversione di tendenza della Lazio: 15 gol subiti in 8 partite

Tuttavia, tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, qualcosa è cambiato. La Lazio ha subito ben 15 gol nelle ultime 8 partite disputate. Questo improvviso calo di rendimento ha messo in difficoltà l’intero reparto difensivo, che non è riuscito a mantenere la compattezza mostrata in precedenza. Le prestazioni di Provedel, sebbene sempre impegnative, non sono bastate a fermare l’emorragia difensiva che ha caratterizzato questo periodo critico.

Sarri e il lavoro da fare sulla difesa

Maurizio Sarri dovrà lavorare duramente per riportare la difesa ai livelli che aveva contraddistinto la prima parte della stagione. L’allenatore dovrà risolvere le problematiche tattiche e trovare le giuste soluzioni per evitare che questa crisi possa compromettere il cammino della Lazio in campionato e nelle coppe.

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