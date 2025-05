Lazio, ora la Champions è un miraggio: servirà un miracolo per raggiungere il quarto posto, la situazione

Il pareggio maturato contro la Juve serve a poco alla Lazio di Baroni, che ora per centrare la qualificazione alla prossima Champions dovrà compiere un’impresa

La sfida dell’Olimpico tra Lazio e Juve ha lasciato dietro di se molte incertezze su quella che sarà la qualificazione alla prossima Champions League, con la Roma di Claudio Ranieri che ora ha tutto tra le sue mani.

Già, perchè il pareggio maturato tra biancocelesti e bianconeri ha favorito, indubbiamente, i giallorossi, che in caso di vittoria a Bergamo si porterebbo al quarto posto e quindi, potrebbero dettare le condizioni per le prossime due giornate. Ma questo non basta, perchè anche in caso di un piazzamento superiore alla Roma ci sarebbe da fare i conti con la Juventus, che rimane comunque in vantaggio per via degli scontri diretti. Conti alla mano quindi, alla squadra di Baroni servirà un miracolo per centrare la qualificazione.