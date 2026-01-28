Lazio, caso Romagnoli: tensione crescente con il club e futuro sempre più incerto

Lazio Romagnoli, tra mercato e campo: il difensore out col Genoa e rapporti tesi, la situazione aggiornata del centrale biancoceleste

La situazione legata ad Alessio Romagnoli continua a tenere banco in casa Lazio e rischia di condizionare anche l’immediato presente. Il difensore centrale non ha preso parte alla seduta pomeridiana di allenamento e dalla società non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale sul forfait. Alcune indiscrezioni parlano di un affaticamento muscolare, ma al momento non ci sono conferme.

Dietro l’assenza, però, c’è soprattutto una questione di mercato. Romagnoli è reduce da ore complicate, segnate da nuovi contatti con Maurizio Sarri senza però ricevere segnali concreti in merito alla sua possibile cessione all’Al-Sadd. Il presidente Claudio Lotito ha infatti chiesto che sia l’allenatore a dare il via libera definitivo all’operazione, una condizione che ha ulteriormente irrigidito i rapporti.

Il difensore è deluso e si aspettava maggiore comprensione, mentre il tempo stringe: il club qatariota non può più attendere e nei prossimi giorni potrebbe inviare un proprio dirigente a Roma per cercare una soluzione diretta con la società biancoceleste. A prescindere dall’esito, ora è in discussione anche il presente di Romagnoli, non soltanto il suo futuro.

Alla vigilia della sfida di campionato contro il Genoa, la sua assenza è ormai scontata. Al centro della difesa dovrebbe toccare a Provstgaard, in coppia con Gila. Ancora una volta, le dinamiche di mercato finiscono per pesare sulla preparazione della partita, con margini di ricucitura che, al momento, sembrano inesistenti.

