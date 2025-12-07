Lazio Bologna, Italiano: «Loro sono in forma e servirà una grande partita. Ecco cosa mi auguro»

Lazio Bologna, Vincenzo Italiano ai microfoni di Sky Sport ha presentato la delicata sfida dell’Olimpico. Ecco le sue parole a pochi minuti dalla sfida

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida del suo Bologna contro la Lazio.

PARTITA – «Per noi oggi è una partita importante. Loro sono in forma e dobbiamo fare una grande partita. Le ore di recupero dalla Coppa Italia sono state poche».

INFORTUNATI – «Purtroppo ne abbiamo come magari dei giocatori non proprio al meglio. Siamo obbligati a coinvolgere più giocatori possibili».

ROTAZIONI – «Ho una speranza: che le rotazioni possano portarci conferme rispetto a quello che abbiamo fatto fino ad oggi».