 Lazio Bologna, Italiano: «Loro sono in forma e servirà una grande partita. Ecco cosa mi auguro»
Connect with us

Hanno Detto

Lazio Bologna, Italiano: «Loro sono in forma e servirà una grande partita. Ecco cosa mi auguro»

Hanno Detto

Sarri nel post partita di Lazio Bologna: «Prestazione in crescita. Gila? Arbitro un po' permaloso. Mercato? Non indebolita non basta: questa squadra va rinforzata»

Hanno Detto

Italiano dopo di Lazio Bologna: «Un punto all’Olimpico? Lo accolgo bene. Siamo vivi, abbiamo risposto presente anche oggi. Lazio? Grande crescita»

Hanno Detto

Lazio Bologna, Lotito: «Questa squadra può dire la sua contro tutte. Forse c'è un problema di concentrazione. Sul mercato...»

Hanno Detto

Lazio Bologna, Ballotta: «A Roma ho giocato per sei anni. Mi aspetto una partita divertente. Sui biancocelesti...»

Hanno Detto

Lazio Bologna, Italiano: «Loro sono in forma e servirà una grande partita. Ecco cosa mi auguro»

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

Italiano
Italiano

Lazio Bologna, Vincenzo Italiano ai microfoni di Sky Sport ha presentato la delicata sfida dell’Olimpico. Ecco le sue parole a pochi minuti dalla sfida

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida del suo Bologna contro la Lazio.

PARTITA – «Per noi oggi è una partita importante. Loro sono in forma e dobbiamo fare una grande partita. Le ore di recupero dalla Coppa Italia sono state poche».

INFORTUNATI – «Purtroppo ne abbiamo come magari dei giocatori non proprio al meglio. Siamo obbligati a coinvolgere più giocatori possibili».

ROTAZIONI – «Ho una speranza: che le rotazioni possano portarci conferme rispetto a quello che abbiamo fatto fino ad oggi».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.