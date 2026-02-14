Lazio Atalanta, Sarri punta su Maldini! Ecco cosa emerge

Lazio Atalanta, il tecnico biancoceleste punta forte sull’attaccante che oggi sfiderà il suo passato. Il punto della situazione

Il futuro della Lazio passa dai piedi e dal talento di Daniel Maldini. In questo finale di stagione, l’attenzione è tutta rivolta alla “next generation” voluta da Claudio Lotito e Angelo Fabiani, con il giovane trequartista che sta scalando rapidamente le gerarchie di Maurizio Sarri.

La metamorfosi tattica di Daniel Maldini alla Lazio

L’impatto del figlio d’arte nel mondo biancoceleste è stato un’escalation di segnali positivi. Dopo le maglie da titolare contro Genoa, Juventus e Bologna, il tecnico sta studiando per lui un ruolo alla Mertens: un attaccante tecnico capace di non dare punti di riferimento. Come riportato da Il Corriere dello Sport, Sarri vede in lui un potenziale ancora inespresso al 50% e lavora per “incattivire” sportivamente il giocatore, chiedendogli maggiore presenza in area di rigore e la capacità di lottare anche sui palloni sporchi.

Daniel Maldini e la sfida da ex contro l’Atalanta

Il calendario mette ora il giovane talento di fronte al suo passato. La Lazio si prepara ad affrontare l’Atalanta in un triplo confronto tra campionato e Coppa Italia, e Daniel Maldini scalpita per la conferma dal primo minuto. Rispetto alle brevi parentesi con Milan, Spezia ed Empoli, il giocatore si sente oggi più maturo e pronto a reggere il peso della responsabilità, preferendo la concretezza del campo al peso del proprio cognome. Secondo Il Corriere dello Sport, la sua capacità di svariare tra il ruolo di “falso 9” e quello di incursore è la chiave che ha convinto Sarri a preferirlo, per ora, a Dia e Ratkov.

Il riscatto di Daniel Maldini: le cifre per la Lazio

Oltre l’aspetto tecnico, c’è quello contrattuale che lega il futuro del classe 2001 alla Capitale. Il destino di Daniel Maldini appare già segnato: come evidenzia Il Corriere dello Sport, il riscatto dal prestito diventerebbe automatico in caso di qualificazione della squadra in Europa League. L’operazione complessiva si aggira intorno ai 14 milioni di euro, una cifra che la società è pronta a investire per blindare quello che viene considerato il perno dell’attacco del futuro.

Ultimissime Lazio LIVE: la conferenza stampa sullo stadio Flaminio. Le novità su Pedro e le parole di Provedel