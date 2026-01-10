Jeda: «Non capisco le idee di Lotito e le cessioni di Castellanos e Guendouzi. Ora...» - Lazio News 24

Jeda, ex giocatore di Cagliari e Palermo tra le altre, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla Lazio di Maurizio Sarri per CagliariNews24

Jeda ha parlato dei biancocelesti per CagliariNews24, il tutto essendo molto critico nei confronti della gestione di Claudio Lotito. L’ex giocatore del Cagliari si è espresso sul calciomercato della Lazio e sul momento altalenante della formazione allenata da Angelo Gregucci. Le sue parole:

La Lazio invece riuscirà a inserirsi nella lotta per le coppe? «Dipende molto dal calciomercato che farà! Non capisco che tipo di idee abbia il presidente Lotito in questo senso date le cessioni di Castellanos e Guendouzi. Io non credo che da questo punto di vista ci sia stato il consenso da parte di Sarri. Gli acquisti diranno tanto perché la Lazio è una squadra che gioca delle buone partite però poi segna pochi gol. Per pretendere una risalita vanno dati gli strumenti giusti al tecnico e questi sono i giocatori, se non li prendi è dura. Al momento vedo la Lazio in grossa difficoltà, poi però c’è da dire che il calcio regala sempre delle grandi sorprese».

