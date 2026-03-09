Isaksen nel post partita: «Tutte le gare sono importanti: dobbiamo migliorare! Su Motta…»

Gustav Isaksen, giocatore della Lazio, è intervenuto nel post partita del match della 28a giornata contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni

Gustav Isaksen, giocatore della Lazio, si è espresso nel post partita del match valido per la 28a giornata del torneo di Serie A 2025/26 contro il Sassuolo. Vi riportiamo le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

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MOTIVAZIONE – «Dobbiamo trovare la motivazione per ogni partita perché sono tutte fondamentali! Chiaramente dobbiamo migliorare, mercoledì abbiamo fatto una buona prestazione e idem oggi. Speriamo di continuare in questo modo».

MOTTA – «Lui è una persona molto tranquilla, ero sicuro che avrebbe fatto bene oggi! E’ un buon portiere, siamo felici per lui».

LAZIO-MILAN – «E’ come abbiamo detto prima, noi possiamo vincere contro tutti! Dobbiamo avere una grande motivazione, vogliamo i tre punti».