Inter, Dumfries si è operato: lungo stop per il terzino olandese. Ecco quando rientrerà a disposizione di Chivu

Inter, infortunio Dumfries e lungo stop per l’olandese. Le ipotesi parlano di un rientro a disposizione solamente a marzo inoltrato

Dopo settimane di voci e indiscrezioni, finalmente è arrivata la conferma di una brutta notizia per i tifosi dell’Inter: Denzel Dumfries dovrà fermarsi a causa di un problema al piede che lo aveva già costretto a stare ai box. L’esterno olandese si è sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere definitivamente l’infortunio, ma le conseguenze sul suo ritorno in campo saranno significative.

Secondo le prime informazioni, i tempi di recupero non saranno brevi. Daniele Mari, sul proprio profilo X, ha ipotizzato che Dumfries potrebbe tornare disponibile solo a marzo inoltrato. Una notizia che inevitabilmente preoccupa l’Inter, considerando il ruolo chiave che il calciatore ha nelle rotazioni della squadra, soprattutto sulla fascia destra.

L’assenza di Dumfries influenzerà diverse partite importanti dell’Inter nei prossimi mesi. Oltre a saltare la Supercoppa Italiana, l’esterno olandese dovrà rinunciare a molte gare di campionato, tra cui Lecce (andata e ritorno), Atalanta, Bologna, Parma, Napoli, Udinese, Pisa, Cremonese, Sassuolo, Juventus, Genoa e, con ogni probabilità, anche il derby contro il Milan. Questo rende la gestione della rosa dell’Inter ancora più complessa per l’allenatore, che dovrà trovare alternative valide sulla fascia destra.

Le conseguenze non si limiteranno al campionato. Dumfries sarà assente anche nelle restanti partite di Champions League della fase a gironi, con sfide delicate contro Arsenal e Borussia Dortmund. Inoltre, l’assenza potrebbe influire sugli eventuali playoff e sugli ottavi di finale, senza dimenticare le possibili gare dei quarti di Coppa Italia. L’Inter dovrà quindi pianificare attentamente il recupero del giocatore, bilanciando esigenze di campo e tempi di guarigione.

Questo infortunio sottolinea quanto sia importante avere una rosa ampia e competitiva per una squadra come l’Inter, impegnata su più fronti tra campionato, coppe nazionali e competizioni europee. La fiducia dei tifosi rimane alta, ma è chiaro che l’assenza di Dumfries rappresenta un ostacolo significativo per la squadra, soprattutto considerando le partite decisive che attendono i nerazzurri nei prossimi mesi.

In conclusione, l’infortunio di Dumfries segna un momento delicato per l’Inter, che dovrà affrontare diverse sfide senza il suo esterno destro titolare. La società, lo staff tecnico e i compagni di squadra dovranno fare affidamento sulla resilienza e sulla profondità della rosa per superare questo periodo complicato, sperando di riabbracciare Dumfries al più presto per le fasi decisive della stagione.