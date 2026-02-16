Infortunio Pedro, l’attaccante ha messo nel mirino la semifinale di Coppa Italia

Infortunio Pedro, il giocatore spagnolo della Lazio vuole smaltire prima possibile il problema rimediato alla caviglia recentemente. Le ultime

La Lazio monitora con attenzione le condizioni di Pedro, fermato da un problema alla caviglia nella sfida dicontro il Bologna. L’ex Barcellona, elemento di esperienza e qualità nello scacchiere di Maurizio Sarri, ha subito iniziato un percorso personalizzato per ridurre i tempi di recupero e tornare a disposizione il prima possibile.

L’obiettivo è chiaro: essere presente per l’andata della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta, appuntamento cruciale nella stagione biancoceleste. Al momento filtra prudenza dallo staff medico, ma non viene esclusa la possibilità di un recupero accelerato se le risposte della caviglia saranno positive nei prossimi giorni.

Infortunio Pedro Pedro, il lavoro personalizzato per bruciare le tappe

Dopo l’infortunio accusato nel match contro il Bologna, Pedro ha svolto terapie e lavoro differenziato per contenere l’infiammazione e recuperare stabilità articolare.

Lo staff sanitario della Lazio non vuole correre rischi, soprattutto in una fase delicata della stagione. Tuttavia, l’esperienza dello spagnolo e la sua determinazione potrebbero fare la differenza. Non sarebbe la prima volta che l’ex campione d’Europa con la nazionale spagnola riesce a rientrare in tempi brevi grazie alla sua professionalità.

Pedro Lazio, attesa per i prossimi allenamenti

Le prossime sedute di allenamento saranno determinanti per capire se Pedro potrà essere convocato per la sfida di Coppa. La decisione finale verrà presa solo a ridosso della partita, valutando le sensazioni del giocatore e i test clinici. L’ambiente biancoceleste resta in attesa, con la speranza di rivedere presto in campo uno dei leader tecnici della squadra in un momento chiave della stagione.