Formello
Infortunio Gila, preoccupano le condizioni del difensore! Si attende la risonanza
Infortunio Gila, tra oggi e domani il difensore spagnolo si sottoporrà a una risonanza magnetica per stabilire l’entità del problema fisico
Non c’è pace per la retroguardia biancoceleste. In un momento cruciale della stagione, la Lazio si ritrova a fare i conti con un’infermeria che torna a riempirsi, e il nome che preoccupa maggiormente l’ambiente è quello di Mario Gila. Il centrale spagnolo, diventato un pilastro fondamentale nello scacchiere tattico di Maurizio Sarri, è stato costretto a fermarsi per un problema fisico che sembra più serio del previsto.
Ultimissime Lazio LIVE: le novità su Tavares e Noslin! Le parole di Provstgaard
L’infortunio di Gila: infiammazione al tendine
Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, il calciatore avrebbe riportato una forte infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro. Un fastidio che il centrale spagnolo si trascinava forse da qualche tempo, ma che nelle ultime ore si è acutizzato al punto da rendere necessari accertamenti immediati. Il tendine rotuleo è una zona particolarmente delicata per un calciatore di movimento, e la gestione del carico di lavoro sarà decisiva per evitare stop prolungati.
Esami strumentali per Gila: si attende la risonanza
Il programma clinico è già tracciato: tra oggi e domani, Mario Gila si sottoporrà a una risonanza magnetica presso la clinica di riferimento del club. L’obiettivo dello staff medico laziale è fare piena luce sull’entità del danno e scongiurare complicazioni strutturali. I risultati del test saranno fondamentali per stabilire se si tratterà di un semplice riposo precauzionale o di uno stop forzato di diverse settimane.
Tempi di recupero per Mario Gila e strategie difensive
In attesa del verdetto ufficiale, cresce l’ansia per i tempi di recupero di Mario Gila. Se la terapia conservativa dovesse bastare, il difensore potrebbe tornare a disposizione in breve tempo; in caso contrario, la Lazio dovrà studiare alternative rapide per non lasciare scoperta la propria linea difensiva, come Romagnoli e Provstgaard.
