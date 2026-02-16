Formello
Infortunio Basic, sospiro di sollievo per Sarri! Il centrocampista rientrerà in gruppo. I dettagli
Infortunio Basic, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ritroverà il centrocampista alla ripresa in programma martedì pomeriggio
Buone notizie per l’ambiente biancoceleste in vista dei prossimi impegni di campionato. Dopo il timore per le condizioni fisiche di uno dei protagonisti della mediana, l’infermeria inizia finalmente a svuotarsi, regalando nuove opzioni tattiche.
Ultimissime Lazio LIVE: le novità su Tavares e Noslin! Le parole di Provstgaard
Il recupero di Basic per la sfida al Cagliari
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la marcia di avvicinamento alla prossima sfida di campionato vedrà il rientro ufficiale di Toma Basic. Il centrocampista croato, elemento prezioso per gli equilibri della Lazio, è pronto a riaggregarsi ai compagni già a partire dalla ripresa degli allenamenti fissata per martedì pomeriggio nel centro sportivo di Formello. Il suo recupero rappresenta una boccata d’ossigeno per lo staff tecnico, che potrà contare sulla sua fisicità e sugli inserimenti offensivi per preparare al meglio la trasferta contro il Cagliari, gara valida per la 26ª giornata di Serie A.
Lo stop di Basic contro la Juventus
Il calciatore aveva fatto preoccupare i tifosi durante l’ultima uscita stagionale. Toma Basic era stato infatti costretto ad abbandonare il terreno di gioco alla fine del primo tempo nella sfida contro la Juventus, accusando un fastidio che aveva lasciato presagire uno stop più lungo. Fortunatamente, gli esami e il riposo hanno dato esito positivo, scongiurando lesioni gravi e permettendo al croato di tornare subito a disposizione.
News
La Lazio chiede una tregua ai tifosi, la richiesta di Marusic e Sarri
La Lazio di Maurizio Sarri sta pagando la legittima scelta della propria tifoseria di boicottare le partite data la gestione...
Infortunio Zaccagni, si riavvicina il rientro del capitano! Il punto
Infortunio Zaccagni, il numero 10 biancoceleste lavora sodo per farsi trovare pronto per le prossime sfide che attendono la Lazio...
Lazio, è allarme gol: la produzione offensiva c’è, ma non quella realizzativa. I numeri
Lazio, la formazione biancoceleste produce tanto in fase offensiva ma scarseggia in quella realizzativa. I numeri Il gioco scorre, le...