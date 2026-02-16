Infortunio Basic, sospiro di sollievo per Sarri! Il centrocampista rientrerà in gruppo. I dettagli

Infortunio Basic, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ritroverà il centrocampista alla ripresa in programma martedì pomeriggio

Buone notizie per l’ambiente biancoceleste in vista dei prossimi impegni di campionato. Dopo il timore per le condizioni fisiche di uno dei protagonisti della mediana, l’infermeria inizia finalmente a svuotarsi, regalando nuove opzioni tattiche.

Il recupero di Basic per la sfida al Cagliari

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la marcia di avvicinamento alla prossima sfida di campionato vedrà il rientro ufficiale di Toma Basic. Il centrocampista croato, elemento prezioso per gli equilibri della Lazio, è pronto a riaggregarsi ai compagni già a partire dalla ripresa degli allenamenti fissata per martedì pomeriggio nel centro sportivo di Formello. Il suo recupero rappresenta una boccata d’ossigeno per lo staff tecnico, che potrà contare sulla sua fisicità e sugli inserimenti offensivi per preparare al meglio la trasferta contro il Cagliari, gara valida per la 26ª giornata di Serie A.

Lo stop di Basic contro la Juventus

Il calciatore aveva fatto preoccupare i tifosi durante l’ultima uscita stagionale. Toma Basic era stato infatti costretto ad abbandonare il terreno di gioco alla fine del primo tempo nella sfida contro la Juventus, accusando un fastidio che aveva lasciato presagire uno stop più lungo. Fortunatamente, gli esami e il riposo hanno dato esito positivo, scongiurando lesioni gravi e permettendo al croato di tornare subito a disposizione.