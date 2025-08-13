Infortuni Lazio, il punto dall’infermeria: rientri vicini per Vecino e Belahyane, più cautela per Patric e Gigot

Infortuni Lazio, Sarri può sorridere per due recuperi imminenti, ma dovrà ancora aspettare per altri elementi chiave

La nuova stagione della Lazio è ormai alle porte e Maurizio Sarri spera di avere presto tutta la rosa a disposizione. Buone notizie arrivano per Matías Vecino, che ha superato un leggero problema fisico e punta con decisione all’esordio in campionato contro il Como. Situazione analoga per Reda Belahyane, fermatosi per una distorsione alla caviglia: lo stop stimato è di circa dieci giorni e il franco-marocchino dovrebbe essere arruolabile per la prima trasferta stagionale.

Per il tecnico biancoceleste, però, ci sono anche casi che richiedono più cautela. Oltre a Gustav Isaksen, che prosegue il proprio lavoro differenziato, restano sotto osservazione Patric e Samuel Gigot.

Lo spagnolo è reduce da uno stiramento e sta completando il percorso di riabilitazione. L’obiettivo è rientrare in campo il 31 agosto, nella sfida casalinga contro il Verona all’Olimpico. Se i tempi non dovessero essere rispettati, il ritorno slitterà inevitabilmente dopo la sosta per le nazionali.

Più delicata la situazione di Gigot. Il difensore francese si è fermato il 20 luglio a causa di una lombosciatalgia e non ha più preso parte alle sedute complete con il gruppo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ex Marsiglia sta lavorando a parte per risolvere un problema fisico che lo aveva già condizionato nella scorsa stagione, con frequenti stop settimanali, spesso proprio alla vigilia delle partite.

Arrivato in prestito con obbligo di riscatto, Gigot potrebbe teoricamente essere ceduto entro fine mercato, ma servirebbe un’offerta intorno ai 4 milioni di euro. Una prospettiva che, ad oggi, appare poco probabile, soprattutto alla luce della necessità della Lazio di avere alternative in difesa.

In sintesi, Sarri potrà contare a breve su Vecino e Belahyane, mentre dovrà avere pazienza per Patric e soprattutto per Gigot. La speranza dello staff è quella di ridurre al minimo le assenze nelle prime settimane, per affrontare l’inizio di stagione con la rosa quasi al completo.