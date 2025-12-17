Infantino annuncia il via libera al nuovo Fondo per la Pace: la FIFA approva il progetto dedicato alla ricostruzione postbellica

Infantino spinge la FIFA oltre il calcio: nasce il Fondo per la Pace, strumento per la ricostruzione e l’inclusione sociale

Il Consiglio della FIFA ha approvato l’istituzione di un fondo dedicato alla ricostruzione postbellica, segnando un passo importante nel percorso dell’organismo internazionale verso un ruolo sempre più attivo anche al di fuori del terreno di gioco. L’annuncio è stato dato dal presidente Gianni Infantino, che ha illustrato obiettivi e contorni dell’iniziativa.

Secondo Infantino, la decisione rientra nella visione della FIFA come promotrice dei valori unificanti dello sport e, in particolare, del calcio come strumento di dialogo e ripartenza nelle aree colpite da conflitti. Il nuovo strumento finanziario – che potrebbe essere denominato “Fondo FIFA per la Pace” – sarà costruito su principi di trasparenza e controllo rigoroso, elementi considerati fondamentali per garantire un utilizzo corretto delle risorse in contesti delicati e complessi.

«In linea con l’obiettivo della Fifa di promuovere i valori unificanti del calcio – ha sottolineato Infantino – questa decisione fa seguito all’annuncio che ho fatto al Vertice per la Pace di Sharm El-Sheikh lo scorso 13 ottobre, quando avevo anticipato l’intenzione di creare un meccanismo di sostegno per le regioni che hanno vissuto conflitti».

«Questo fondo sarà aperto anche ai contributi di terzi e sarà soggetto a una supervisione rigorosa – ha aggiunto Infantino – andando a integrare le azioni già attuate attraverso il programma Fifa Forward e le altre iniziative della Fifa».

