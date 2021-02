Immobile frustrato, Lewandowski sentenza: il duello lo vince il polacco

Le prestazioni dei bomber Immobile e Lewandowski analizzate da Il Corriere dello Sport. Il duello è vinto dal polacco del Bayern

«Lewandowkski castigo di Dio», sentenzia così Il Corriere dello Sport in riferimento alla prestazione del polacco. Un gol, due sfiorati, potenza e prepotenza devastanti. Da un anno il bomber del Bayern fa incetta di premi nazionali e internazionali (ieri Man of the Match), e se ci fosse stato il Pallone d’Oro sarebbe stato senza dubbio suo. L’unico a tenergli testa nella scorsa stagione è stato Ciro Immobile, vincitore della Scarpa d’Oro.

Eppure il match dell’Olimpico ci ha messo poco a decretare il suo vincitore. Lewandoswski giganteggia nella difesa della Lazio, mette in crisi Patric e Acerbi, si accentra e colpisce, è un rapace quando si avventa sul pallone sanguinoso di Musacchio.

Al contrario Immobile è nervoso, spaesato, imbrigliato tra Alaba e Boateng. Solo un tiro in porta per il bomber biancoceleste, che chiude il match senza colpo ferire. Il duello è vinto dal polacco, sotto gli occhi di Miro Klose.