Hysaj, la Lazio condanna lo striscione: il comunicato del club

La Lazio ha condannato lo striscione apparso la scorsa notte contro Elseid Hysaj: ecco il comunicato ufficiale del club

Una vicenda spiacevole che ha coinvolto Elseid Hysaj. Il giocatore, dopo aver cantato “Bella Ciao” nel classico rito di presentazione a cena con la squadra, è stato bersaglio di alcuni gruppi minoritari della tifoseria biancoceleste, che la scorsa notte hanno esposto uno striscione con scritto: «Hysaj verme! La Lazio è fascista». Questa mattina è arrivata pronta la risposta ufficiale della Lazio, che ha condannato quest’atto. Ecco il comunicato ufficiale della società.

«La Società Sportiva Lazio condanna fermamente il vergognoso striscione contro il calciatore Elseid Hysaj. Non è il primo episodio di questo tipo. Noi non saremo mai dalla parte di chi nega i valori dello sport. Siamo senza indugio invece dalla parte del nostro atleta e di tutti gli altri calciatori impegnati in queste settimane nel ritiro precampionato. Prendiamo nettamente le distanze da chi vuole strumentalizzare per fini politici questa vicenda che danneggia la squadra, tutti i tifosi laziali e la Società.

Non ci faremo intimidire da chi usa toni violenti ed aggressivi: per loro non c’è alcuno spazio nel nostro mondo che invece è ispirato ai sani valori sportivi della lealtà e della competizione, del rispetto reciproco e della convivenza civile ed indirizzato al superamento di tutti gli steccati di carattere sociale, culturale, economico e razziale».