 Hernanes: «Questa sarà una stagione di sopravvivenza per la Lazio! Sarri? Dico questo» - Lazio News 24
Ex Lazio

Hernanes: «Questa sarà una stagione di sopravvivenza per la Lazio! Sarri? Dico questo»

Hernanes
Hernanes

L’ex giocatore biancoceleste Hernanes ha parlato dell’attuale momento vissuto dalla Lazio e di tanto altro. Le sue parole

Hernanes, ex giocatore della Lazio, ha analizzato ai microfoni di Tuttomercatoweb il momento attuale vissuto dalla squadra di Maurizio Sarri in questa stagione di Serie A davvero complicata. Queste le sue parole:

«Questa stagione sarà di sopravvivenza perché erano in difficoltà e tra infortuni e espulsioni si vede che Sarri non è contentissimo della situazione. Bisogna reggere così questa stagione però dal prossimo anno si parte con un progetto più positivo. Europa? Tutto è possibile ma bisogna vedere quanto i giocatori e l’ambiente riescono a crederci per raggiungere questo obiettivo».

