Hernanes: «Già il giorno della mia prima partita si sentivano cori contro la società!»

Hernanes, ex giocatore della Lazio, ha commentato la contestazione dei tifosi biancocelesti dopo la partita di ieri vinta contro il Milan

I tifosi biancocelesti sono stati i protagonisi nella notte dell’Olimpico nella quale la Lazio ha superato il Milan grazie ad una rete di Gustav Isaksen. Il ritorno dei sostenitori laziali allo stadio ha avuto il sapore delle grandi occasioni. Non una presenza ordinaria, ma una risposta emotiva e passionale che ha accompagnato la squadra per tutta la durata della sfida.

Novanta minuti, e anche oltre, di sostegno continuo, cori e partecipazione, in una cornice che ha restituito alla serata un significato ancora più forte. La vittoria contro il Milan ha così premiato una scelta precisa del pubblico biancoceleste, capace di stringersi attorno alla squadra nel momento del bisogno.

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Si è trattato però di una parentesi intensa, non di una svolta definitiva. Perché la protesta resta viva e destinata a proseguire. Il legame tra la tifoseria e le contestazioni verso la società, infatti, arriva da lontano e continua a rappresentare una componente profonda del mondo Lazio. Proprio questo concetto è stato ribadito anche da Hernanes, ex centrocampista brasiliano ed ex idolo biancoceleste, intervenuto nel post partita negli studi di DAZN. Le sue parole:

«Quando arrivai a Roma, ero in panchina alla prima, sentivo già dei cori contro la società e ho chiesto ai compagni cosa stesse succedendo. Sono dinamiche particolari».