Ex Lazio, magnifico esordio di Guendouzi al Fenerbahce! Il francese va a segno – VIDEO

Mattéo Guendouzi, ex giocatore della Lazio, ha avuto un esordio degno di nota con il Fenerbahce. Trova il gol nell’immediato: il post

Il Fenerbahçe di Domenico Tedesco conquista la Supercoppa di Turchia grazie a una vittoria convincente sul Galatasaray. Il successo è stato firmato dal nuovo arrivato Mattéo Guendouzi, che si è subito distinto come uno degli uomini chiave del match. L’ex centrocampista della Lazio ha sbloccato la partita con un gol decisivo, dando il via a una giornata da ricordare!

Guendouzi subito decisivo: il gol che apre la partita

Il centrocampista non ha impiegato molto a lasciare il segno nella sua nuova avventura con il Fenerbahçe. Al 28′ del primo tempo, Guendouzi ha sorpreso tutti con un destro preciso da fuori area che ha infilato la porta difesa dal portiere del Galatasaray, portando la sua squadra in vantaggio. Un gol che ha dato subito la giusta carica alla squadra di Tedesco, che ha mostrato grande determinazione e solidità fin dai primi minuti.

Il raddoppio di Oosterwolde: il Fenerbahçe mette in ghiaccio il trofeo

Nella ripresa, il Fenerbahçe ha continuato a spingere, e al 48′ è arrivato il gol del raddoppio grazie a Jayden Oosterwolde, che ha trasformato un calcio d’angolo in un preciso colpo di testa, siglando il 2-0. Un gol che ha definitivamente indirizzato la finale verso la vittoria dei gialloblu, mettendo al sicuro il trofeo e lasciando poco spazio alla reazione del Galatasaray.

Il Fenerbahçe trionfa senza Victor Osimhen

La vittoria del Fenerbahçe arriva senza Victor Osimhen, grande assente del Galatasaray, ma con una prestazione complessiva che ha visto il contributo di molti protagonisti, tra cui il nuovo acquisto Guendouzi, già protagonista in questo inizio di stagione. Vi proponiamo il video qui di seguito:

