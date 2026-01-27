Grassadonia: «La Coppa Italia è un nostro obiettivo! Roma? Derby molto sentito»

Il tecnico della Lazio Women, Gianluca Grassadonia, ha presentato la gara contro la Roma in programma domani. Le sue parole

Gianluica Grassadonia, tecnico della Lazio Women, ha parlato ai microfoni di Lazio Style alla vigilia della semifinale di ritorno della Coppa Italia contro la Roma. Vi riportiamo di seguito le sue dichiarazioni:

VITTORIA CONTRO LA FIORENTINA – «Una partita dominata, anche se bisogna vedere i primi dieci minuti, li abbiamo rivisti, però poi è stata una vittoria meritata, voluta, e adesso guardiamo avanti perché domani c’è il derby».

COPPA ITALIA – «Era e rimane uno dei nostri obiettivi, ovvero quello di arrivare in finale. Il nostro pensiero è rivolto anche alla Roma, andremo lì a giocarci la partita e provare a portarcela a casa».

LE BIHAN – «Sicuramente è un’arma in più. Clarisse è al secondo anno con noi, di enorme spessore, fortunatamente l’abbiamo».

ROMA – «Contro la Roma sarà una partita tattica, molto forte da un punto di vista emozionale, ma abbiamo fatto esperienza da questo punto di vista proprio con le giallorosse. Secondo me sarà una gara che si vincerà sull’episodio, il dettaglio, noi dobbiamo essere brave in quello».

GRUPPO – «Questo gruppo ha avuto sempre una mentalità importante, sono delle grandi lavoratrici da questo punto di vista. Abbiamo vissuto un periodo difficile in questi mesi, dove ci sono stati tanti infortuni. E’ chiaro che giocare così spesso è un dispendio enorme. La rosa della Roma è sicuramente più profonda della nostra, speriamo di recuperare tutte e di essere numericamente più cospicue e al di là di tutto ci sarà partita, ci sarà battaglia. Ripeto, dal punto di vista emozionale dovremo essere brave a non farci coinvolgere dall’ambiente, ed essere una squadra matura».

ANDAMENTO GARA – «Rispetto alla semifinale di Women’s Cup, successivamente a quella di campionato, siamo cresciute tanto. Mi aspetto una gara simile a quella di mercoledì scorso, dove abbiamo visto delle cose fatte bene e quelle meno bene, quindi dobbiamo avere la mentalità di giocarci la partita, essere propositive, di finalizzare quello che raccogliamo. Dall’altra parte troveremo una Roma vogliosa di portare a casa la vittoria giocando davanti al proprio pubblico, ciò non deve influenzarci».

IMPORTANZA SFIDA – «Il derby è sempre una partita particolare, sentita, porta via energia. Questo lo sappiamo, però vogliamo arrivare in finale e vincere la Coppa Italia perché è una dei nostri obiettivi».

