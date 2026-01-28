Connect with us

Hanno Detto

Giordano: «La situazione è catastrofica! Fatico a immaginare il futuro della Lazio. E su Lotito…»

Published

2 ore ago

on

By

Giordano

Bruno Giordano, ex attaccante della Lazio, ha analizzato l’attuale momento della formazione biancoceleste. Le sue dichiarazioni

Bruno Giordano, ex attaccante della Lazio, ha analizzato in un’intervista a Il Tempo l’attuale momento vissuto dalla formazione biancoceleste. Ecco di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni:

IMPRESSIONI – «Nessuno a inizio stagione si sarebbe immaginato uno scenario simile. La situazione è catastrofica. Ma non soltanto per quello che stiamo vedendo, ma anche per quello che è l’ambiente intorno alla Lazio».

LOTITO – «Quello che è successo negli ultimi 7 mesi non si è mai visto, ma neanche nei campi di provincia. È successo di tutto. Forse la cosa peggiore è stata quando Lotito ha alzato la voce per sottolineare che “qui comanda lui”. Nessuno lo mette in dubbio, però la Lazio non è una casa, non è un posto chiuso. C’è il lato affettivo, della tifoseria».

STADIO VUOTO – «Non so se sia la scelta giusta, ognuno è libero di fare le sue scelte, spero soltanto che quest’anno con il campionato chiuso i calciatori non si prendano alibi. Lo stesso può valere anche per l’allenatore. Invece di tutti questi botta e risposta pubblici, avrei preferito un confronto nelle stanze di Formello. Così invece si sta allungando il brodo, è un gioco di nervi. Il primo che molla fa il gioco dell’altro» .

FUTURO – «Fatico a immaginare il futuro della Lazio. Non so chi rimarrà e chi andrà via. Io ho sempre detto che dal punto di vista dei risultati questi calciatori avrebbero dovuto far di più. L’organico è lo stesso che lo scorso anno ha fatto 65 punti ed è arrivato ai quarti di Europa League. Si è pensato troppo a parlare e poco a lavorare, sono tutti colpevoli dal punto di vista del risultato sportivo. Auspico che la squadra abbia capito di doversi mettere alle spalle il chiacchiericcio e non trovare alibi».

