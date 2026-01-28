Giordano: «La situazione è catastrofica! Fatico a immaginare il futuro della Lazio. E su Lotito…»

Bruno Giordano, ex attaccante della Lazio, ha analizzato l’attuale momento della formazione biancoceleste. Le sue dichiarazioni

Bruno Giordano, ex attaccante della Lazio, ha analizzato in un’intervista a Il Tempo l’attuale momento vissuto dalla formazione biancoceleste. Ecco di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni:

IMPRESSIONI – «Nessuno a inizio stagione si sarebbe immaginato uno scenario simile. La situazione è catastrofica. Ma non soltanto per quello che stiamo vedendo, ma anche per quello che è l’ambiente intorno alla Lazio».

LOTITO – «Quello che è successo negli ultimi 7 mesi non si è mai visto, ma neanche nei campi di provincia. È successo di tutto. Forse la cosa peggiore è stata quando Lotito ha alzato la voce per sottolineare che “qui comanda lui”. Nessuno lo mette in dubbio, però la Lazio non è una casa, non è un posto chiuso. C’è il lato affettivo, della tifoseria».

STADIO VUOTO – «Non so se sia la scelta giusta, ognuno è libero di fare le sue scelte, spero soltanto che quest’anno con il campionato chiuso i calciatori non si prendano alibi. Lo stesso può valere anche per l’allenatore. Invece di tutti questi botta e risposta pubblici, avrei preferito un confronto nelle stanze di Formello. Così invece si sta allungando il brodo, è un gioco di nervi. Il primo che molla fa il gioco dell’altro» .

FUTURO – «Fatico a immaginare il futuro della Lazio. Non so chi rimarrà e chi andrà via. Io ho sempre detto che dal punto di vista dei risultati questi calciatori avrebbero dovuto far di più. L’organico è lo stesso che lo scorso anno ha fatto 65 punti ed è arrivato ai quarti di Europa League. Si è pensato troppo a parlare e poco a lavorare, sono tutti colpevoli dal punto di vista del risultato sportivo. Auspico che la squadra abbia capito di doversi mettere alle spalle il chiacchiericcio e non trovare alibi».

LEGGI ANCHE: