Giordano: «Esposito è uno da Lazio. Sta seguendo le orme del fratello»

L’ex attaccante della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha parlato anche dell’obiettivo di mercato Pio Esposito

Bruno Giordano ha parlato ai microfoni di Radio Laziale.

LE PAROLE – Esposito ci può stare nella Lazio, sta seguendo le orme del fratello. Sebastiano è più pronto, ma lui ha freddezza e lo dimostra anche l’ultimo gol contro lo Spezia. Non possiamo aspettarci che ci porti in Europa League, ma è un giocatore che può dare una mano nel corso della stagione. Un discorso simile a quello che si può fare per Floriani Mussolini. Non credo, però, che l’Inter lo regali: anche loro ci sperano per il futuro.