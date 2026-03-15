Hanno Detto
Gila all’intervallo: «Dobbiamo avere la stessa attenzione del primo tempo per vincere!»
Mario Gila, difensore della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni poco prima dell’inizio del secondo tempo della sfida con il Milan
Mario Gila ha parlato per DAZN nell’intervallo della sfida valida per la 29a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Vi riportiamo le dichiarazioni del difensore della Lazio rilasciate prima dell’inizio del secondo tempo della sfida con il Milan. Le sue parole:
COSA FARE NEL SECONDO TEMPO – «Un po’ ricreare l’attenzione e l’energia che abbiamo avuto nel primo tempo. Siamo stati molto bene con la palla e abbiamo pulito situazioni dove magari loro andavano a pressare alti e abbiamo gestito bene la fase difensiva, quindi molto contenti del primo tempo. Dobbiamo continuare così per per per portare a casa i tre puntI»Siamo stati molto bene con la palla e abbiamo pulito situazioni dove magari loro andavano a pressare alti e abbiamo gestito bene la fase difensiva».
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