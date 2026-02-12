Gattuso incontra i giocatori della Lazio! Ecco chi può esser convocato

Gennaro Gattuso, commissario tecnico dell’Italia, sta pensando ad alcuni giocatori della Lazio per il prossimo giro di convocazioni

Il viaggio di Rino Gattuso attraverso le città italiane prosegue senza sosta. Dopo Milano e Bergamo, il ct della Nazionale, accompagnato da Gianluigi Buffon, si prepara ad arrivare nella Capitale. Non ci sarà stage a Coverciano, ma vari appuntamenti mirati a incontrare i calciatori della Nazionale in preallarme per i playoff di marzo.

Gattuso e gli appuntamenti con Lazio e Roma

Per giovedì è stato programmato un incontro con i calciatori della Lazio e della Roma. Tra gli invitati ci sono Bryan Cristante, Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini, Mattia Zaccagni, Nicolò Rovella, Daniel Maldini e Niccolò Pisilli.

Zaccagni, fermo per infortunio, dovrà rientrare al più presto in ottime condizioni per guadagnarsi la chiamata di Gattuso. Rovella, che ha superato la pubalgia, potrebbe essere una carta interessante per il futuro della Nazionale.

Per l’attacco, Miretti e Vergara sono sotto osservazione, insieme a Daniel Maldini, che è stato impiegato da Maurizio Sarri come punta centrale. L’attacco sembra già al completo con Kean, Retegui, Pio Esposito, Scamacca e Raspadori, ma per lui potrebbe esserci comunque spazio come jolly offensivo!

