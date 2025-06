Fazzini Lazio, sale la concorrenza per il giocatore dell’Empoli! La Fiorentina si fionda sul giocatore del Club toscano

Condividi via email

Fazzini Lazio, anche la Fiorentina ci prova per il giocatore dell’Empoli: ecco le ultime sulla trattativa per il Nazionale U21

Fazzini Lazio. Il calciomercato Lazio è ancora in fase di stasi ed uno dei nomi accostati più volte ai capitolini negli ultimi giorni è quello di Fazzini dell’Empoli. Il giocatore della nazionale under 21 italiana, come conferma l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, la Fiorentina avrebbe recuperato terreno sul giocatore.

Come riportato dal giornalista su X infatti, i toscani hanno provato ad affondare nuovamente il colpo dopo che questo era sfumato lo scorso inverno. Ora però le cifre proposte sono di ben 8/9 milioni più bonus, numeri che potrebbero privare i biancocelesti di un obiettivo.