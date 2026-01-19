Fabregas nel post partita: «Grande partita! Ricordavo le indicazioni di Sarri al Chelsea, sul mio futuro…»

Fabregas, allenatore del Como, ha parlato nel post partita del match della 21esima giornata contro la Lazio di Sarri

Fabregas, allenatore del Como, ha parlato nel post partita del match valido per la 21esima giornata di Serie A 2025-2026 contro la Lazio di Sarri. Le sue parole rilasciato a DAZN:

PARTITA – «Ma sì, si è una grande partita, avete parlato tutta la settimana del confronto tra giochisti e risultatisti, così ho tolto un attaccante, messo un altro centrocampista e gli do più da parlare (ride), no scherzi a parte, sì, mi sembrava che era la partita giusta per giocare così, la squadra lo ha interpretato molto molto bene, dopo di là i ragazzi interpretano quello che noi alleniamo, alcune volte non c’è una maniera precisa di analizzare le altre squadre e la prepariamo perché io voglio che tutti giochino in modo funzionale, e che capiscano perché giocare in una maniera o nell’altra. Per fare in ogni momento una squadra completa difensivamente e offensivamente e piano piano, dopo tanti cambiamenti, serve tempo. Si parlava di Baturina, per esempio, e noi dobbiamo essere ambiziosi e puntare sempre su giocatori giovani e ci sono alcuni che hanno bisogno di più tempo, noi siamo qua per lavorarci tutti i giorni, conoscere la sua personalità e piano piano loro iniziano a trovarsi nel momento giusto, penso che Elves Abdallah sia Adra sta giocando bene con fiducia e a volte senza giocatori importanti come Morata, Diao, Jacobo, Ramon, Carlos, noi non siamo abituati a questo e per questo è un percorso tosto e lo stiamo affrontando con grandissima serenità».

PRIMO GOL – «Il gol dell’uno a zero con quel possesso lungo della mia squadra? 24 passaggi in totale ed un minuto di possesso. A loro piace attaccare così, mi ricordo le indicazioni di Sarri quando mi allenava al Chelsea e abbiamo difeso bene, iniziato a giocare e attaccato bene la profondità. Penso che ci sia una giocata di Da Cunha che sia molto bella, però non c’è stato il gol ed è stato sfortunato. Sicuramente qualcuno di voi ha giocato e capisce quando qualcuno ha perso lucidità, ma hanno giocato bene tutta la partita».

FUTURO – «Il futuro del club? Macchina perfetta? Wow, non lo direi io, se li vedessi tutti i giorni. Ho un grande staff, grande presidente con fiducia, si lavora con pressione, ho sempre giocato a livelli importanti, ma quello che voglio è essere il migliore, migliorare la squadra e io sono sempre sereno e tranquillo, la gente crede in noi, siamo un gruppo di ragazzi tra i 20 e i 22 anni e sono troppo allenatore e ho bisogno di tempo campo con i giocatori per confrontarci, per questo non so se sono adeguato ad un altro tipo di gioco. Io devo fare coaching per fare crescere i ragazzi e portare avanti questa mentalità».

