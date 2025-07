Ex Lazio, Milinkovic-Savic si congratula con il fratello Vanja, neo acquisto del Napoli: «Orgoglioso di te»

Ex Lazio, il centrocampista Milinkovic-Savic si congratula con il fratello Vanja, nuovo acquisto del Napoli: «Orgoglioso di te»

Il calciomercato estivo ha regalato al Napoli un nuovo innesto tra i pali: Vanja Milinkovic-Savic, portiere serbo classe 1997, è ufficialmente un giocatore azzurro. L’estremo difensore arriva dal Torino con un’operazione da circa 21 milioni di euro, rafforzando il reparto difensivo della squadra allenata da Antonio Conte.

Milinkovic-Savic ha vestito la maglia granata per sei stagioni, distinguendosi per la sua imponenza fisica (202 cm), riflessi rapidi e una notevole capacità di giocare con i piedi. Nonostante qualche momento altalenante, il portiere ha dimostrato grande maturità, soprattutto nell’ultima stagione in Serie A. A Napoli, però, partirà inizialmente alle spalle di Alex Meret, titolare e campione d’Italia nel 2023. L’ex Udinese ha infatti conquistato la fiducia dello staff tecnico, ma la concorrenza con Milinkovic-Savic potrebbe rivelarsi stimolante per entrambi.

Il trasferimento ha attirato anche l’attenzione del fratello maggiore di Vanja, Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista di talento attualmente in forza all’Al Hilal in Arabia Saudita e noto per le sue stagioni da protagonista con la Lazio. A poche ore dall’ufficialità, Sergej ha voluto condividere l’emozione attraverso i social, pubblicando una storia su Instagram in cui si legge: “Orgoglioso del mio ‘piccolo’ fratello”. Un messaggio che ha fatto il giro del web, sottolineando il forte legame tra i due e accendendo l’interesse dei tifosi.

L’arrivo di Vanja Milinkovic-Savic al Napoli rappresenta un’operazione strategica sia in chiave presente sia futura. L’esperienza accumulata in Serie A e con la nazionale serba potrebbe rivelarsi preziosa in ottica Champions League e per mantenere alto il livello competitivo tra i pali. Intanto, il portiere è atteso nei prossimi giorni a Castel Volturno per il primo allenamento ufficiale.