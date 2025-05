Ex Lazio, il commento di Igli Tare vista l’opportunità di diventare ds del Milan: tutte le novità

Ex Lazio, le parole dell’ex giocatore della Lazio Igli Tare in vista dell’opportunità di lavorare come direttore sportivo del Milan

L’ex Lazio Igli Tare potrebbe presto dare una svolta alla propria vita calcistica. dopo aver solcato i campi per anni con la maglia dei capitolini infatti potrebbe riaffacciarsi nel calcio che conta ma con un nuovo importantissimo ruolo. Infatti l’ex Lazio, stando a quanto riferito da La Stampa potrebbe infatti diventare il nuovo DS del club rossonero. Le parole:

«Beh, il Milan è un obiettivo per tutti. Lavorare per una società storica e blasonata come questa sarebbe un onore. Ho sempre cercato di rappresentare il mio Paese, e al tempo stesso di essere esempio per tanti italiani, sono mezzo italiano, lavoro qui da metà della mia vita, ho passaporto italiano e lo porto con orgoglio. Vi sono molto grato».