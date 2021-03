Direttore Asl Torino: «Va tutelata la salute pubblica, contagiosità elevata»

Le parole di Picco, direttore dell’Asl Torino, sulla decisione di impedire la partenza dei granata per il match contro la Lazio

Il direttore dell’Asl Torino, Carlo Picco, è ritornato sulla decisione di non permettere ai granata di partire alla volta di Roma per la partita contro la Lazio.

Queste le sue parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss: «La situazione è cambiata rispetto al momento della stesura del protocollo. Il Torino non parte per tutelare la salute pubblica, le varianti sono in espansione e la contagiosità è elevata, così come le precauzioni da dover prendere».