Nazionali
Dele Bashiru chiude il suo percorso in Coppa d’Africa! La Nigeria chiude al terzo posto
Dele Bashiru e la sua Coppa d’Africa: il centrocampista della Lazio contribuisce al successo della Nigeria! Le ultime sul giocatore biancoceleste
Si conclude con un bilancio positivo la Coppa d’Africa per Dele-Bashiru: la Nigeria conquista il terzo posto dopo aver avuto la meglio sull’Egitto nella finalina di consolazione, vinta ai calci di rigore. Nonostante non fosse un titolare fisso, il centrocampista della Lazio ha fornito un contributo importante quando chiamato in causa.
Ruolo marginale ma fondamentale
Nel corso della competizione, Dele-Bashiru ha giocato circa 250 minuti, riuscendo a fornire un assist e a segnare un rigore decisivo contro il Marocco. Pur non essendo stato protagonista principale, il suo apporto è stato prezioso per il risultato finale della sua squadra.
I numeri di Dele-Bashiru nella Coppa d’Africa:
- Presenze totali: 6
- Partite da titolare: 2
- Minuti giocati: 248
- Gol: 0
- Assist: 1
- Rigori segnati: 1 (contro il Marocco)
- Rigori sbagliati: 1 (contro l’Egitto)
Nonostante il suo ruolo di riserva, Dele-Bashiru ha contribuito con la sua esperienza e il suo impegno nei momenti cruciali, giocando un ruolo fondamentale per la Nigeria nel conquistare il terzo posto.
LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio, futuro in Premier per Dia ma c’è un ostacolo: ecco di cosa si tratta
News
Calciomercato Lazio, il futuro di Fabbian oscilla tra i biancocelesti, Fiorentina e Bournemouth interessate
Calciomercato Lazio, Fabbian protagonista in Bologna Fiorentina e nel calciomercato: la Lazio lo monitora, ma la viola rimane in pole!...
Dele Bashiru chiude il suo percorso in Coppa d’Africa! La Nigeria chiude al terzo posto
Dele Bashiru e la sua Coppa d’Africa: il centrocampista della Lazio contribuisce al successo della Nigeria! Le ultime sul giocatore...
Mendoza Lazio, Fabiani pensa al talentuoso mediano dell’Elche: ecco cosa filtra
Mendoza Lazio, il direttore sportivo dei biancocelesti sta tenendo d’occhio il centrocampista spagnolo per completare la medianoo Sarri Negli ultimi...