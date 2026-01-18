Dele Bashiru chiude il suo percorso in Coppa d’Africa! La Nigeria chiude al terzo posto

Dele Bashiru e la sua Coppa d’Africa: il centrocampista della Lazio contribuisce al successo della Nigeria! Le ultime sul giocatore biancoceleste

Si conclude con un bilancio positivo la Coppa d’Africa per Dele-Bashiru: la Nigeria conquista il terzo posto dopo aver avuto la meglio sull’Egitto nella finalina di consolazione, vinta ai calci di rigore. Nonostante non fosse un titolare fisso, il centrocampista della Lazio ha fornito un contributo importante quando chiamato in causa.

Ruolo marginale ma fondamentale

Nel corso della competizione, Dele-Bashiru ha giocato circa 250 minuti, riuscendo a fornire un assist e a segnare un rigore decisivo contro il Marocco. Pur non essendo stato protagonista principale, il suo apporto è stato prezioso per il risultato finale della sua squadra.

I numeri di Dele-Bashiru nella Coppa d’Africa:

Presenze totali : 6

: 6 Partite da titolare : 2

: 2 Minuti giocati : 248

: 248 Gol : 0

: 0 Assist : 1

: 1 Rigori segnati : 1 (contro il Marocco)

: 1 (contro il Marocco) Rigori sbagliati: 1 (contro l’Egitto)

Nonostante il suo ruolo di riserva, Dele-Bashiru ha contribuito con la sua esperienza e il suo impegno nei momenti cruciali, giocando un ruolo fondamentale per la Nigeria nel conquistare il terzo posto.