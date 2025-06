Dele-Bashiru Lazio, quale sarà il ruolo dell’anglo-nigeriano nel centrocampo di Sarri? Scopriamolo insieme

Condividi via email

Dele-Bashiru Lazio: alla scoperta di quello che sarà un nuovo inizio per il centrocampista inglese, che ha convinto durante l’era Baroni

Fuori Baroni dentro Sarri. Inizia una nuova era per la Lazio e i calciatori saranno costretti ad adeguarsi. Uno dei colpi di mercato dello scorso calciomercato estivo è stato Fisayo Dele-Bashiru.

Arrivato dall’Hatayspor, il classe 2001 ha convinto da subito nella Capitale. Per farlo, però, si è dovuto adattare a diversi ruoli: seconda punta, trequartista, esterno e mediano. Nel 4-3-3 del Comandante, secondo la Gazzetta dello Sport, l’anglo-nigeriano agirà quasi sicuramente come mezz’ala di spinta, una sorta di box to box.