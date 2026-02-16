Dele-Bashiru ha deluso Sarri! Il tecnico della Lazio spera nel recupero di Basic

Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista della Lazio, ha fatto diversi errori nelle partite in cui stato mandato in campi. La speranza di Maurizio Sarri

L’infortunio muscolare di Toma Basic ha obbligato Maurizio Sarri a rivedere equilibri e rotazioni nel cuore del centrocampo. L’assenza del croato ha aperto spazi e nuove opportunità, tra cui quella per Fisayo Dele-Bashiru. Il momento è delicato e rappresenta un banco di prova importante per l’ex Sheffield Wednesday, chiamato a dimostrare di poter garantire affidabilità e continuità in un sistema tattico esigente come quello di Sarri.

Fisayo Dele-Bashiru Lazio, occasione dopo lo stop di Basic

Con Basic fermo ai box, Dele-Bashiru ha avuto maggiore spazio nelle rotazioni. Le sue prestazioni, però, hanno mostrato un doppio volto: da un lato spunti interessanti sul piano atletico, dall’altro difficoltà nell’interpretare con continuità le richieste tattiche.

Il centrocampista nigeriano si è distinto per progressioni palla al piede, recuperi in campo aperto e capacità di coprire grandi porzioni di campo. Tuttavia, nel fraseggio corto e nella gestione dei tempi di gioco sono emersi margini di miglioramento. In un sistema basato su precisione e sincronismi, ogni dettaglio pesa.

Fisayo Dele-Bashiru Lazio, fisicità e margini di crescita

La sensazione è che il classe 2001 abbia ancora bisogno di tempo per adattarsi pienamente ai meccanismi di Sarri. L’allenatore toscano ha sempre richiesto ai suoi centrocampisti letture rapide, coperture preventive e qualità nella costruzione dal basso: aspetti su cui il nigeriano sta lavorando quotidianamente.

La Lazio ha bisogno di alternative credibili per affrontare campionato e coppe con continuità. Il centrocampista nigeriano è chiamato a dare risposte concrete: il talento atletico non manca, ora serve la svolta sul piano della continuità e della maturità tattica.