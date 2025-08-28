 Coppa d’Africa 2025: la Lazio verso due assenze pesanti, fuori dai radar Belahyane
Coppa d'Africa 2025: la Lazio verso due assenze pesanti, fuori dai radar Belahyane

2 giorni ago

Belahyane
Belahyane

Coppa d’Africa 2025: la Lazio verso due assenze pesanti, fuori dai radar Belahyane. Le ultimissime e tutti i dettagli

La prossima Coppa d’Africa 2025 si avvicina e in casa Lazio iniziano a delinearsi gli scenari legati alle convocazioni delle rispettive nazionali. Il club biancoceleste, tra dicembre e gennaio, dovrà con ogni probabilità fare a meno di Fisayo Dele-Bashiru e Boulaye Dia, due pedine importanti nello scacchiere di Sarri.

Dele-Bashiru, centrocampista offensivo classe 2001 dotato di grande fisicità e inserimento, è ormai presenza fissa nella Nigeria, con cui ha già preso parte alle sfide internazionali di settembre. Anche Boulaye Dia, attaccante senegalese classe 1996 noto per la sua rapidità e freddezza sotto porta, è stato confermato dal Senegal dopo le recenti convocazioni. Entrambi rappresentano due titolari in grado di spostare gli equilibri della Lazio, e la loro assenza durante il torneo africano sarà una sfida non da poco per il tecnico croato.

Discorso diverso, invece, per Reda Belahyane. Il centrocampista marocchino, classe 2004, arrivato a Roma come prospetto di grande talento e intelligenza tattica, non rientra al momento nei piani del commissario tecnico Walid Regragui. Per le prossime gare del Marocco contro Niger e Zambia, infatti, il giocatore non è stato inserito nella lista dei convocati. L’ultima apparizione in nazionale risale a novembre 2024, dopo un esordio avvenuto soltanto il mese precedente. Una situazione che, almeno per ora, lo tiene lontano dal presente e dal futuro della selezione maghrebina.

Per la Lazio, queste dinamiche significano dover pianificare il mercato di gennaio e rivedere la gestione delle rotazioni, soprattutto in un periodo chiave della stagione che include impegni di campionato ed eventuali fasi decisive delle coppe. La Coppa d’Africa, tradizionalmente, ha sempre avuto un impatto significativo sulle squadre europee con giocatori africani in rosa, e il 2025 non farà eccezione.

Se Dele-Bashiru e Dia si preparano a vivere da protagonisti l’appuntamento continentale, Belahyane dovrà invece concentrarsi per guadagnarsi una nuova chance in nazionale. Nel frattempo, a Formello, Tudor e il suo staff sono già al lavoro per trovare le soluzioni più efficaci per sopperire a queste possibili assenze.

