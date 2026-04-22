Atalanta Lazio, una notte che pesa doppio per il futuro dei capitolini: finale e futuro europeo in 90 minuti

Atalanta Lazio, il ritorno della semifinale di Coppa Italia mette in palio molto più della finale di Roma: snodo decisivo di una stagione da definire

Atalanta e Lazio si giocano una fetta enorme della loro stagione nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. In palio c’è la finale del 13 maggio contro l’Inter, già qualificata dopo il 3-2 sul Como nel ritorno della prima semifinale di ieri sera, oltre a una chance concreta di rilancio anche sul fronte europeo. Il quadro è chiaro: la vincente andrà a Roma, mentre la sconfitta dovrà poi affidarsi soltanto al campionato per inseguire le coppe. La finale del torneo, infatti, è già fissata per il 13 maggio, come confermato dalla Lega Serie A, mentre il passaggio dell’Inter è stato definito dal successo di ieri sera.

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Atalanta Lazio, il 2-2 dell’andata lascia tutto aperto

Il primo atto della sfida, disputato il 4 marzo, si è chiuso sul 2-2 e ha lasciato ogni discorso completamente aperto. La Lega Serie A e il tabellino ufficiale della Lazio confermano una gara equilibrata e decisa nella ripresa: a segno Dele-Bashiru e Dia per i biancocelesti, Pasalic e Musah per la formazione bergamasca. Senza la regola dei gol in trasferta, il ritorno riparte di fatto da zero: chi vince vola in finale, in caso di ulteriore parità si andrà oltre i 90 minuti.

Atalanta Lazio, obiettivi diversi ma stessa pressione

La pressione è altissima su entrambe le panchine. Raffaele Palladino guida un’Atalanta oggi settima in Serie A, mentre la Lazio di Maurizio Sarri è nona dopo 33 giornate. La classifica rende ancora più pesante la semifinale: per entrambe, la coppa rappresenta una strada concreta per dare valore al finale di stagione e per evitare di restare fuori dai traguardi più prestigiosi. Anche per questo il ritorno di Bergamo assume un significato che va oltre il semplice accesso all’ultimo atto.

Atalanta Lazio, novanta minuti per cambiare il giudizio sulla stagione

La sensazione è che questa partita possa spostare in modo netto il giudizio complessivo sull’annata di entrambi i club. Da una parte c’è un’Atalanta che cerca continuità e una finale prestigiosa davanti al proprio pubblico; dall’altra una Lazio che vuole rimettere al centro ambizione e concretezza. La certezza, al momento, è una sola: chi passerà troverà l’Inter di Cristian Chivu all’Olimpico il 13 maggio. Tutto il resto, da Bergamo in poi, è ancora da scrivere.