Atalanta Lazio, Sarri scioglie gli ultimi dubbi: Maldini vede la maglia da titolare?

Atalanta Lazio, la situazione degli uomini di Sarri: Marusic è recuperato, mentre davanti cresce la candidatura di Daniel Maldini! Le ultime

La Lazio si presenta alla sfida contro l’Atalanta con fiducia ritrovata ma anche con diversi interrogativi di formazione. Il successo ottenuto nell’ultimo turno ha restituito morale alla squadra di Maurizio Sarri, che però deve ancora gestire una situazione non semplice sul piano fisico.

Come riporta Tuttosport, il tecnico biancoceleste ha ammesso di avere ancora molti giocatori non al meglio e per questo motivo la scelta dell’undici iniziale resta aperta praticamente in ogni reparto. In una gara così delicata, ogni dettaglio può fare la differenza, e le valutazioni verranno portate avanti fino alle ultime ore prima del calcio d’inizio.

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Atalanta Lazio, Marusic può tornare subito dal primo minuto

Una delle notizie più importanti per i biancocelesti riguarda il recupero di Adam Marusic, esterno montenegrino fondamentale per equilibrio e spinta sulla corsia destra. Il difensore è tornato a disposizione e potrebbe anche partire titolare, prendendo il posto di Manuel Lazzari.

Sarebbe una soluzione importante per una squadra che in questo momento ha bisogno di certezze, soprattutto in una partita nella quale serviranno attenzione difensiva e capacità di ribaltare rapidamente l’azione. Il recupero di Marusic rappresenta dunque un’opzione preziosa per Sarri, chiamato a trovare il giusto mix tra tenuta e qualità.

Atalanta Lazio, dubbio aperto in mezzo tra Basic e Dele-Bashiru

Anche a centrocampo resta vivo un ballottaggio. Accanto a Cataldi e Taylor, si contendono una maglia Toma Basic e Dele-Bashiru. Il secondo ha già lasciato il segno contro l’Atalanta nella gara d’andata e per questo motivo resta una candidatura molto credibile. La sua fisicità e la capacità di inserimento possono infatti diventare armi preziose in una semifinale che si preannuncia intensa e combattuta.

Atalanta Lazio, davanti Maldini è in vantaggio su Noslin

Nel reparto offensivo l’unico vero punto fermo sembra essere Mattia Zaccagni, destinato ad agire sulla fascia sinistra. Dall’altra parte Cancellieri va verso la conferma dopo la buona prova offerta contro il Napoli. Al centro dell’attacco, invece, il duello resta apertissimo: Daniel Maldini appare in vantaggio su Noslin per una maglia da titolare. L’ex della partita può essere scelto dal primo minuto, mentre l’olandese potrebbe diventare una risorsa importante nella ripresa, sfruttando spazi e stanchezza degli avversari. Sarri riflette: la notte di Bergamo impone la scelta migliore.